Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Melih Bostan, Eskişehirspor'da

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte transferlere hız kesmeden devam eden Eskişehirspor, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Melih Bostan'ı renklerine bağladı.

Transfer yasağını kaldırmasıyla birlikte 17 futbolcuyu renklerine bağlayan Eskişehirspor, önemli bir transfere daha imza attı. Fenerbahçe'nin büyük umutlarla takıma kattığı 18 yaşındaki futbolcu Melih Bostan, bu sezon Kırmızı Şimşekler için ter dökecek. Eskişehirspor'un önümüzdeki günlerde genç forvetle 6 ay+1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalaması bekleniyor. 17 Şubat'ta Antalya'ya gitmeyi planlayan siyah-kırmızılı takımın kamp kadrosunda Melih'e de yer verildi.

Melih Bostan, 2 sezon önce top koşturduğu Serik Belediyespor'da 8 maçta forma giyerken, 1 kez fileleri havalandırdı. Genç oyuncu, 2 sezondur Fenerbahçe'nin alt yaş kategorilerinde top koşturuyordu.