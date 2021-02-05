Fenomen olmak için yapılan işler insan sağlığını tehdit ediyor

Oda Başkanı Mehmet Kızılinler, insanlarda meydana gelen enfeksiyonların birçoğunun hayvansal kökenli olduğunu, tüketilecek etlerin yeterince pişirmesi gerektiğini belirtti. Hayvanlarda görülen bazı hastalıkların insanlar için tehlikeli olduğunu söyleyen Başkan Kızılinler, “İnsanlarda meydana gelen enfeksiyonların yaklaşık yüzde 61'i hayvansal kökenli hastalıklardır. Yani hayvanlarda bu hastalıklar var ve aynı hastalıklar insanlarda da etkisini gösterebiliyor. Bu hastalıklar canlı hayvanlardan geçebileceği gibi aynı zamanda besin maddelerinden de insanlara geçebiliyor. Zoonoz hastalıklar özellikle tüberküloz, ekinokokkozis gibi hastalıklar insanlar için çok tehlikeli. Bunların insanlara geçmemesi için en önemli şey düzgün bir şekilde mezbahalarda kesilip veteriner hekim kontrolü yapıldıktan sonra tüketilmesidir” şeklinde konuştu.

Mehmet Kızılinler:“Pişirilmeden tüketilince hastalığa yakalanma riski var”

İnsan sağlığının korunması için etlerin gerekli sıcaklık ve zaman diliminde pişirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Mehmet Kızılinler, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

“Türkiye'nin çok ciddi bir merdiven altı kesim problemi var. Kaçak kesimlerin içerisinde hastalıklı etler olabileceği gibi sığır ve koyun eti dışında; at eti, eşek eti veya domuz eti gibi etler de bulunabilir. Kontrolsüz bir şekilde kesilen etin içerisinde tüberküloz olduğunu düşünelim. Bu etler insanlar tarafından pişirilmeden tüketilince çok ciddi anlamda ilgili hastalığa yakalanma riski var. Bu sebeple var olan etlerin her ne olursa olsun gerekli sıcaklık ve zaman diliminde pişirilmesi insan sağlığı için önemli. İnternette öne çıkan görüntüler; insanların ilgi çekmek, fenomen olmak için yaptığı, insan sağlığını doğrudan doğruya tehdit eden şeyler.”