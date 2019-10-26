Festival söyleşileri devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında, Türkiye'de Tiyatro Yapmak Salyangoz Satmak mı? söyleşisi gerçekleştirildi.

Düzenlenen söyleşi Ergin Orbey Uygulama Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Söyleşiye Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Çelenk, konuşmacı olarak katıldı. Festivalin içerisinde bulunmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Semih Çelenk, festival programında önemli oyunların ve atölyelerin olduğunu ifade etti. Çelenk, "Tiyatro, hayatta olanı bir biçimle aktarmaktır. Bir salona girdiğimde bana yaşadığım zamana ait bir başka gözle bir hikâye anlatılacağı beklentisiyle giriyorum. Benim görmediğim bir şey görüyorum. Tıpkı; romancının, şairin, ressamın yaptığı gibi. Hikâye öyle bir perspektiften anlatılır ki ben o anın içinde o anı paylaşan kişi olarak bulunurum ve onu önemserim. Sanatçı da bunu kendi süzgecinden geçirerek o ana, o güne ait bir hikâye anlatmış olur. Böyle bir ilişki dinamik bir ilişkidir. Hayatı ve insanı değiştirme potansiyeli olan bir ilişkidir. Bu ilişki çok demode görülmeye başlandı. Genel anlamda çağımızın bir özelliği olarak bir yabancılaşma yaşıyoruz. Hikâyenin seyirciyle kurduğu ilişki yerine oyunculuk giderek daha önemli hale gelmeye başlıyor. Bu, çağın bir ruhu haline gelmeye başladı. Yani tiyatroya bir hüner izlemek için gidiliyor” şeklinde konuştu.