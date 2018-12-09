FETÖ şüphelileri adliyede

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, hücre evine yapılan baskınla yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Konya, Van, Ankara ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Ö.Y., B.G., H.K. ile K.C. hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelileri gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 ayrı adresteki hücre evinde yakaladı. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinden yapılan aramada, cep telefonu, 41 bin lira değerinde döviz, peruk, takma sakal ve sahte nüfus cüzdanları ele geçirildi.

Öte yandan, polise yakalanmamak için uzun süredir kent merkezinde peruk ve takma bıyıkla gezdikleri, operasyon sırasında örgütsel malzemeleri yok etmeye çalıştıkları belirtilen şüphelilerin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.