FETÖ şüphelileri adliyede

FETÖ'nün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullanıcısı oldukları öne sürülen H.Y., M.Y, ve E.M. hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Adresleri tespit edilen zanlılar, dün Eskişehir, Manisa ve Afyonkarahisar'da polisin düzenlediği eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.Y. tutuklanırken, M.Y. ve E.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.