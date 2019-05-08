FETÖ şüphelileri adliyede

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 3 şahıstan biri tutuklanırken, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ'nün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullanıcısı oldukları öne sürülen H.Y., M.Y, ve E.M. hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Adresleri tespit edilen zanlılar, dün Eskişehir, Manisa ve Afyonkarahisar'da polisin düzenlediği eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.Y. tutuklanırken, M.Y. ve E.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.