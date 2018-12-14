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FETÖ şüphelisi 4 polis adliyede

Eskişehir’de, FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, önceki gün Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve meslekten ihraç edilen 4 polis memuru Eskişehir Adalet Sarayına getirildi.


Şüphelilerin savcılıktaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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