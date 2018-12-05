FETÖ şüphelisi babasının iş yerinde yakalandı

Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleşen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam eden soruşturma kapsamında T.T. hakkında 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, şüpheliyi babasına ait kent merkezindeki iş yerine geldiği sırada yakaladı. Şüphelinin, polise yakalanmamak için uzun süredir Türkmentokat köyündeki bir evde gizlendiği, aralıklarla kent merkezine geldiği öğrenildi.

Öte yandan T.T.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.