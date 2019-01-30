FETÖ şüphelisi çift saklandıkları hücre evinde yakalandı

Eskişehir'de FETÖ soruşturması çerçevesinde haklarında yakalama kararı verilen karı-koca, örgüte ait hücre evine yapılan operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2016 yılında haklarında 'Silahlı terör örgütünü kurma ve yönetme' suçundan yakalama kararı çıkarılan, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki görevinden ihraç edilen Sezai D. (40) ile Ankara'nın Keçiören ilçesi kaymakamlığında çalışırken meslekten ihraç edilen eşi Elif D.'nin (39), Eskişehir'de gizlendiğini belirledi. Polis ekipleri, Sezai D.'yi Gökmeydan Mahallesi'ndeki kovalamaca sonucu, eşi Elif D.'yi ise aynı mahallede saklandığı hücre evinde yakaladı.

Örgütünün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı da oldukları tespit edilen çiftin evlerinde ve üzerilerinde yapılan aramalarda 2 sahte nüfus cüzdanı, 3 telefon, 1 dizüstü bilgisayar, flaş bellek, başka kişiler adına düzenlenmiş bankamatik kartları, bir miktar para ile 2 milli piyango biletinin yanı sıra polise yakalanmamak için kullandıkları maske de ele geçirildi. Ekipleri çiftin, FETÖ mensupları tarafından önceden dağıtılan soruları alarak 2010 yılındaki Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) başarılı oldukları, bunun üzerine işe yerleştirildiklerini de belirledi.

Ayrıca önceki yıllarda örgüte bağlı kapatılan okullarda öğretmenlik yapan Sezai D. ile Elif D.'nin, diğer silahlı terör örgütlerinin kullandığı yöntemler gibi gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde düzenlenmiş kimlik belgelerini kullanarak polisten gizlendikleri, söz konusu belgelerle işe girdikleri de tespit etti.

Öte yandan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sonrası soruşturmanın devam ettiği Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.