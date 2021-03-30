Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki üstyapı çalışmalarını tamamladı

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Uluönder Mahallesi'nde bulunan ve Çevre Yolu'nun Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne bağlantısını sağlayan Fevzi Çakmak Caddesi'nde de Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen kazı, altyapı deplaseleri ve yol temellerinin hazırlanması işlemleri tamamlandı. Tepebaşı Belediyesi ekipleri, cadde üzerindeki kaldırım yapım çalışmasını da bordür döşeme işlemi gerçekleştirerek tamamladı.

Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan yetkililer, Tepebaşı Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki üstyapı çalışmalarını, her zaman olduğu gibi aksatmadan gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Yetkililer, çalışmaların belirlenen program çerçevesinde aralıksız şekilde devam edeceği bilgisini de verdi.