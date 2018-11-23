Fidan dikim sahalarında kontrol

Ağaçlandırma, toprak muhafaza ve rehabilitasyon projeleri olarak devam eden dikimlerde sedir, karaçam, meşe, iğde, alıç, ahlat, badem, akasya, mahlep ve berberis gibi türler dikiliyor. İnönü, Alpu, Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde devam eden fidan dikimleri kar yağmadan önce tamamlanacak.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Metin Topçu, Ağaçlandırma Şube Müdürü Gürbüz Atmaç ve Orman Mühendisi Metin İnan'dan oluşan teknik ekip ise sahaları tek tek dolaşarak fidan dikimlerinin tekniğine uygunluğunu kontrol etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, sonbaharda yapılan fidan dikimlerinde tutma oranının daha yüksek olduğuna dikkati çekerek “Sadece Eskişehir ilimizde 35 bin 200 dekarlık bir sahada çalışıyoruz. Bir yıl önceden toprak işlemelerini yaptık. 2018 yılının ilkbaharında 360 bin fidan dikmiştik. Sonbaharda ise 2 milyon 545 bin fidanı toprakla buluşturacağız. İnsan ayağının neredeyse değmediği arazilerde çalışıyoruz. Bulabildiğimiz yerlerde yerel işçilerle, bulamadığımız yerlerde de göçer mevsimlik işçiler ile dikimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sadece çam ve meşe türlerini değil, yaban hayatı için yabani meyve ağaçları, arıcılar için akasya, erozyonu önlemek için de çalı türlerini dikiyoruz. Eskişehir ve ülkemiz için her şey daha güzel ve yeşil olacak” dedi.

Mihalıççık ilçesine bağlı Doğanoğlu ve Sazak Mahallelerinde devam eden çalışmalar 2018 yılının en büyük ağaçlandırma projeleri. Adeta dağların ardından destan yazılıyor. Doğanoğlu'nda 5160 dekar alandaki çalışmalar bu yıl tamamlanacak. Sazak mahallesinde ise projenin büyüklüğü 20 bin dekar. 2018 yılında 8 bin dekarlık bölümü tamamlanacak.