Fidan Sendromu'nu keşfeden Türk doktordan 'işporta maske' uyarısı

Dünya tıp literatürüne giren 'Fidan Sendromu' hastalığının bulucusu Türk Doktor Vural Fidan, son günlerde artan Korona virüs (Covid-19) vakalarının ardından köşe başlarında hijyenden uzak koşullarda işporta tezgahlarında satılan maskelerin sağlık yönünden zararlı olabileceğini söyledi.

Korona virüsten korunmak için maske takmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak hayati önem taşıyor. Bu süreçte zorunlu ihtiyaca dönüşen maskeye olan talebin artmasının ardından birçok yerde kontrolsüz olarak maske satışı yapılıyor. Özellikle köşe başlarında ki işporta tezgahlarında bile satılan maskeler, faydadan çok zarar verebiliyor.

"İşporta olarak adlandırılan kalitesi belirsiz ürünler zarar verebiliyor"

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniğinde görevli Doç. Dr. Vural Fidan, maskelerin kaliteli olması gerektiğini söyledi. Fidan, "Hekimler ve sağlık çalışanlarının rutin işlerinde kullandığı ve şu dönemde salgın sebebiyle tüm toplum tarafından kullanılması gereken maskelerin doğru kullanımı kadar kaliteli olması da büyük önem taşıyor. İşporta olarak adlandırılan, menşei ve kalitesi belirsiz ürünler faydadan çok zarar verebiliyor. Çünkü paket halinde olmayan, farklı el teması ile çeşitli mikroorganizmaların bu ürünü alan kişiye bulaşmasına neden oluyor. Bu nedenle mutlaka ulusal ve uluslararası sertifikasyonu olan ürünler tercih edilmelidir" diye konuştu.

"Kaliteli maskeyi dışarıdan bakarak anlamak güçtür"

Vatandaşların kaliteli maskeyi anlamasının zor olduğunu aktaran Fidan, kaliteli maskelerde bulunması gereken özellikleri anlattı. Fidan, "Genel olarak tek kullanımlık maskeler ve cerrahi maske olarak adlandırılan 3 katlı olanları kullanılmaktadır. Kaliteli bir maskeyi dışarıdan bakarak anlamak oldukça güçtür. Ama iyi bir maske pamuk içerikli, tüylenme yapmayan, burnu ve çeneyi tam olarak örten, bağlantı kısımları dikişsiz, esnek ve yumuşak, kötü koku taşımayan özelliktedir. En önemlisi ise ürünün kutusunda CE ibaresinin olmasıdır. Bu onay Avrupa Birliğinde asgari kalite şartlarını taşıyan ürünlerine verilmektedir. Standart dışı maskeler aşırı terleme sebebiyle cilt rahatsızlıkları, tüylenme nedeniyle alerji ve astım rahatsızlıklarında artışa yol açabilmektedir. Ayrıca maskenin etkili olabilmesi için takılmadan önce ellerin su ve sabunla yıkandıktan sonra, burun ve çeneyi tam olarak kapatacak şekilde takılması, ıslanma veya kirlenme durumunda yenisi ile değiştirilmesi gerekir" şeklinde konuştu.