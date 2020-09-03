Fidanlar büyüyünce ormanlık alan hayvan otlatmaya açıldı

1987 yılında baraj havzası olarak ağaçlandırılan Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Numanoluk mahallesindeki ormanlık alan, fidanlar yeteri kadar büyüyünce hayvan otlatmasına açıldı.

1986 Yılında Çatören barajı yapılırken Numanoluk köyü taşınmak zorunda kaldı. Ekilebilir arazilerinin çoğu sular altında kalan köylüler hayvancılık yapmaya başladı. Barajın etrafı ağaçlandırılınca o dönem birçok köylü buna karşı çıktı. Şimdi ise ormanları olduğu için çok memnunlar. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri teknik inceleme yaparak fidanların yeterli boya ulaştığı raporunu verdi ve 370 hektarlık sahayı otlatma planlarına dahil etti. Tel örgüler kaldırıldı, hayvanlar orman içinde otlamaya başladı.

Konuyla ilgili vatandaşlarla görüşmeye giden Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ve İşletme Müdürü Doğan Kiras, hayvan sahiplerinin memnuniyetine şahit oldu. Otlatmanın ormana da faydası olduğunu ifade eden Bölge Müdürü Recep Temel, “Hayvan otlayınca otlar çok büyümediğinden yangın riskimiz azalıyor. Ormancılıkta bizim, hayvancılıkta bizim ikisini bir denge içinde götürmeliyiz. Son yıllarda otlatma planlarımızı yeniledik. Eskişehir ilinde ormanlarımızın 222 bin hektarlık bölümü otlatmaya açık, 142 bin hektarı ise kapalıdır. Buraya 33 yıl önce meslektaşlarımız çam, sedir ve badem fidanları dikmiş. Baraj havzası olduğu için DSİ'nin de katkısı büyük. Emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Çocukluğundan beri köyde çobanlık yapan Mahmut Koca ise yıllarca fidanlara hayvanlar zarar vermesin diye koruduğunu şimdi gönül rahatlığı ile otlatma yaptığını anlattı.

Mahallenin Muhtarı Nafiz Ayık da 33 yıl önce ağaçlandırma yapılmasına en başta kendisinin karşı çıktığını anlatarak “Şimdi ormanın güzelliğini görünce ne kadar yanlış yapmışım diyorum. O zaman küçükbaş hayvan sürüm vardı, fidan dikilmesin istememiştim. Çatören barajı yapılınca köyümüzün yeri değişti. 95 hane olan köyümüz 15 haneye kadar düştü. Sonra hayvancılık teşvikleri başladı, şehirden köye göç oldu. Şimdi 63 hanemiz var. Köyümüz tekrar hareketlendi, suyumuz var ormanımız da var. Orman teşkilatına, Devlet Su İşlerine teşekkür ediyorum” dedi.

Eskişehir-Afyonkarahisar yol güzergâhında bulunan Numanoluk Mahallesinde 200 adet büyükbaş, 4 bin adette küçükbaş hayvan bulunuyor.