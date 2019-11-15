Filistin Büyükelçisinden 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, “Türkiye düşmanları iki ülke arasındaki saygı ve sevgiden dolayı rahatsızlar. Filistin halkı her zaman Türkiye ile birlikte duruyor” dedi.

Birtakım ziyaretler için Eskişehir'de bulunan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, İl Göç İdaresi tarafından düzenlenen ‘Uluslararası öğrencilerin Türkiye'de sahip oldukları hak ve yükümlülükler' konulu program öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Barış Pınarı Harekatı esnasında Filistin'in harekata karşı olduğu iddiaları hakkında net konuşan Faed Mustafa, “Türkiye'nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkileri bozmaya çalışan merciler harekete geçti. Bu durumu iyi anlatmak ve açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Filistin ile Türkiye arasındaki ilişki, tarih boyunca bakıldığında köklü bir ilişkidir. Bugün ve yarının ilişkisi değil. İki ülke ve hakları arasında olan sevgi çok derin bir sevgi. Biz nasıl Türkiye'ye geldiğimiz zaman ikinci vatanımıza geliyorsak, Türk vatandaşları da Filistin'e geldiği zaman ikinci vatanlarına geliyor gibi hissediyorlar” dedi.

"Filistin halkı Türkiye'ye karşı yapılan her türlü terörist saldırının karşısındadır"

Her vatandaşta bu sevginin olduğunu kaydeden Faed Mustafa, şunları söyledi:

“Bu sevgi her vatandaşta var. Filistin ve Türkiye düşmanları iki ülke arasındaki saygı ve sevgiden dolayı rahatsızlar. Bu yüzden haksız ve hiç doğru olmayan haberleri yayınladılar. Doğrusu şu Filistin halkı Türkiye ile birlikte duruyor. Filistin halkı her zaman Türk halkına başarı ve hep ileriye gitmesini temenni ediyor. Filistin halkı Türkiye'ye karşı yapılan her türlü terörist saldırının karşısındadır. Türkiye'nin karşı savunma yapmasını tamamen haklı buluyor. Herkes şunu iyi bilmeli her zaman Filistin Türkiye'nin yanında duracak, Filistin de Türkiye'nin yanında duruyor. Türkiye ile Filistin arasında ortaya atılan haberlere insanların itibar etmemeleri gerek.”