İhlas Haber Ajansı

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Firari FETÖ şüphelisi jandarma operasyonuyla yakalandı

Eskişehir’de hakkında kesinleşmiş hapis şüphesi bulunan FETÖ firarisi şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak tutuklandı.

Eskişehir'de hakkında kesinleşmiş hapis şüphesi bulunan FETÖ firarisi şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Ağapınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Eskişehir Ağır Ceza İlamat Masası tarafından hakkında ‘FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. isimli şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Şüpheli C.K., jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu Sevinç Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheli, işlemlerinin ardından Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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