Firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

Eskişehir'de ‘Çocuğa Cinsel İstismar' suçundan hapis cezası bulunan firari şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, ‘Çocuğa Cinsel İstismar' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şüpheli İ. Ö. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.