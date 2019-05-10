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Fırınlara Ramazan denetimi

Odunpazarı Belediyesi ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle bölge genelindeki fırınları denetledi.


Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda un ve unlu mamullerin üretiminin yapıldığı fırınlar; temizlikten, işyeri ruhsatına, ürünlerin gramajından iş yeri çalışanlarının sağlık karnelerine ve hijyenik durumlarına kadar sıkı denetim altına alındı.


Yapılan kontrollerde denetlenen fırınların birçoğunun sağlıklı koşullarda üretim yaptığını belirleyen belediye ekipleri, hijyen koşullarına uymayan fırınlara uyarıda bulundu. Özellikle ekmek gramajlarını hassas tartılarla ölçen ekipler ekmeklerin üzerinde yer alması gereken etiketleri kontrol etti.


Denetimlerle ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Ramazan ayı nedeniyle gıda denetimlerine hız kazandırdıklarını belirtti. Amaçlarının halkın sağlıklı gıda tüketmesini sağlamak olduğunu vurgulayan yetkililer, denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti. Yetkililer, uyarı yapılan yerlerin yeninden kontrol edileceğini belirttiler.

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