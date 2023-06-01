Fırsattan istifade eden güvercinler karınlarını doyurdu

Eskişehir'de bir aktar dükkânının önündeki ağzı açık kalan yem poşetini gözden kaçırmayarak karnını doyuran güvercinler görenleri gülümsetti.

Tepebaşı İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde bulunan aktar dükkânının önündeki açık yem poşetlerini gören güvercinler bu fırsatı kaçırmadı. İşletmenin açılmasından kısa bir süre sonra yem poşetinin üstüne konan güvercinler güzelce karınlarını doyurdu. Dakikalarca yem poşetinin üstünde vakit geçiren 2 güvercin görenleri gülümsetirken, yem poşetlerinin ağzını kuşların karnını doyurması için kasıtlı olarak açık bıraktığı belirtilen esnaf takdirleri topladı.