Fırtınalı havada iftar

İlçe merkezinde belediye binası önündeki Hürriyet caddesi üzerine iftardan saatlerce önce masa sandalyeler dizilip hazırlıklar başladı. İftar programından yaklaşık bir saat önce aniden başlayan fırtına ve dolu yağışı yüzünden sandalye ve masalar havada uçuştu. Görevlilerin şaşkın bakışları arasında alan adeta dağıldı, savaş alanına döndü. Yaklaşık yarım saat etkili olan şiddetli fırtına sonrasında Belediye Başkanı Hüseyin Çam dâhil olmak üzere bütün belediye personeli ve misafirler seferber oldu. Adeta savaş alanına dönen iftar alanı yeniden düzenlenerek vatandaşların mağdur olmasına engel oldu ve iftar hep birlikte açıldı.

Yaklaşık 2 bin kişiye verilen iftar programında konuşan Belediye Başkanı Çam, “Rabbim bizleri daha büyük afetlerden sakınsın. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Kadir Gecesine ve Ramazan Bayramı'na kavuştursun. Bugün iftar programı öncesi yaşadığımız şiddetli fırtınaya rağmen bizleri yalnız bırakmayıp gönül soframıza konuk olan tüm herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Program konuk sanatçı Osman Vahit Özdal tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle son buldu.