Eskişehir'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde hayvan pazarındaki küçükbaş hayvanların fiyatlarında düşüş yaşandı. Besici Ali İhsan Özkaya, fiyatları düşürdükten sonra satışlarının arttığını söyledi.

Eskişehir'de sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılan vatandaşlar, kurban ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Günler öncesinden kurbanlıklarını alan vatandaşlar, belediyeler tarafından belirlenen alanlarda kesimlerini yaptı. Hayvan pazarında ise bayramın ilk gününde de kurbanlık satışları devam ederken fiyatlarda düşüş yaşandı. Özellikle küçükbaş hayvanlarını satamayan besiciler, bayram öncesine göre fiyatların yaklaşık yüzde 30 oranında düştüğünü belirtti. Pazardaki besiciler, bayram sonuna kadar satış için bekleyeceklerini dile getirdi.

“Bu hayvan pazarında kesim yeri istiyoruz”

Bayramın ilk günündeki fiyat düşüşlerinden bahseden Oktay Yürekli, “Satışlar bayramın 1'inci gününden önce de durgundu, bugün de durgun. Satamıyoruz mallar elimizde kaldı. Fiyatlar geçen seneye göre normal, aşırı değil. Fiyatlar bin 500, bin 800 ve 3 bin arasında değişiyor. Maliyetler çok yüksek, işin içinden çıkamıyoruz. Fiyatlar bayramın 1'inci günü olduğu için yüzde 20-30 düştü. Geçen sene satışlar bu seneye göre daha iyiydi, bu sene daha durgun. Bu hayvan pazarında kesim yeri istiyoruz, vatandaşlar kurbanları kestirme konusunda çok mağdur oluyorlar” dedi.

“Fiyatları biraz düşürdükten sonra satışlarımız arttı”

Fiyatların düşmesinin ardından satışların arttığını ifade eden besici Ali İhsan Özkaya ise, “Millet kurban almayı bayramın son gününe bırakıyor. Dün ve bugün satış yapabildik, önceden yapamadık. Fiyatlar biraz düştü, 2 bin ile 3 bin lira arası değişiyor. Fiyatları biraz düşürdükten sonra satışlarımız arttı. Burada kesimhane sorunu var, vatandaş bu sıkıntı olduğu için almak istemiyor” şeklinde konuştu.