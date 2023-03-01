‘Fizik' projeleriyle dünya birincisi oldular ve altın madalya kazandılar

Eskişehir Fatih Fen Lisesi, ‘Fizik' projeleriyle final aşamasında dünya birincisi olarak Eskişehir'in gururu oldular ve altın madalya kazandılar.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi; Türkiye'yi ‘Fizik' projeleriyle 2023 yılı temmuz ayında İngiltere ve 2023 yılı 08 - 12 martta İspanya'da temsil edecekler. Eskişehir Fatih Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Başöğretmeni Cengiz Arsu ve 11. sınıf öğrencisi Umut Şahan; ‘Uluslararası Bilim ve Sanat Yarışması'nda, ‘Fizik' projeleriyle final aşamasında “Dünya Birincisi” Oldular. ‘Uluslararası Bilim ve Sanat Yarışması'na; (BUCA IMSEF: International Music, Science, Energy, Engineering Fair)' Eskişehir Fatih Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Başöğretmeni Cengiz Arsu'nun danışmanlığını yaptığı ‘Fizik' alanındaki projeleriyle, Eskişehir Fatih Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Umut Şahan katıldı. Proje sunumları; çeşitli üniversitelerdeki alanlarında uzman öğretim üyelerinden oluşturulan ilgili jüriler tarafından değerlendirildi ve final aşamasında; ‘Dünya Birincisi' olarak “Altın Madalya” kazanma başarısı gösterdiler. ‘Uluslararası Bilim Yarışması'nda: ‘Fizik' projesiyle, ‘Dünya Birincisi' oldukları altın madalyaları ve başarı belgeleri; Eskişehir Fatih Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Başöğretmeni Cengiz Arsu' ve Eskişehir Fatih Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Umut Şahan'a gönderildi.

Uluslararası yapılan Bilim Projesi Yarışması'na; 19 ülkeden, toplam 912 proje başvurusundan 108 proje finale kaldı. Projeler, İngilizce olarak hazırlandı. Projelerin sunumları da İngilizce olarak yapıldı.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Başöğretmeni Cengiz Arsu'nun danışmanlığını yaptığı ‘Fizik' alanındaki projeleriyle ve Eskişehir Fatih Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Umut Şahan, Türkiye'yi; İngiltere ve İspanya'da yapılacak olan ‘Uluslararası Bilimsel Proje Yarışmaları'nda temsil edecekler. ‘Uluslararası Bilimsel Proje Yarışmaları; 2023 yılında temmuz ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da, King's College'de ve 2023 yılı 08 - 12 Mart'ta da İspanya'nın Barselona şehrinde yapılacaktır.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Başöğretmeni Cengiz Arsu ve 11. sınıf öğrencisi Umut Şahan; uluslararası bilim projesi yarışmasında “Fizik” projeleriyle final aşamasında “Dünya Birincisi” olarak “Altın Madalya” kazanma başarısı göstererek Eskişehir'in gurur kaynağı oldular.