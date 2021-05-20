Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı uyardı:

Nörolojik Rehabilitasyon hakkında bilgi veren Uzman Doktor Yenerkol, “Vücudumuzun dengeli ve koordineli bir şekilde hareket edebilmesi için önemli olan yapımızdan biri beyin ve omurilikten oluşan merkezi sinir sistemidir. Bu sistemden ayrılan sinirler bütün vücudumuzu bir ağ gibi sarar. Bu kısım ise periferik sinir sistemi olarak isimlendirilir. Eğer bu sistemlerde bir bozukluk olursa karşımıza bir takım bulgular çıkar. Yürüme bozuklukları, konuşma bozuklukları, solunum kaslarının etkilenmesine bağlı gelişen solunum problemleri bunlardan bazılarıdır. Nörolojik rehabilitasyonda, bu bozuklukları ortadan kaldırmak, hastayı günlük yaşama tekrar kazandırmak amaçlanır” dedi.

Nörolojik rehabilitasyonun uygulandığı hastalıklar

Nörolojik Rehabilitasyonun uygulandığı hastalıklardan bahseden Uzman Doktor Yenerkol, “Bu gruba çok geniş bir hasta grubu girer. En çok rastladığımız hasta grubu inmeli hastalardır. İnme, dünyada kalp damar sistemi hastalıkları ve kanserden sonra üçüncü sıklıkla ölüme neden olan hastalıktır. Erkeklerde yüzde 19 daha fazla görülür. Yaş arttıkça görülme sıklığı artmaktadır. Yine bazı hastalıklarda görülme sıklığı artmaktadır. Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kanda yağ oranının yüksek olması gibi durumları bu grup içerisinde sayabiliriz. Ayrıca şişmanlık, sigara ve alkol kullanımı, hormon tedavileri yine inme riskini arttıran nedenlerdir” ifadelerini kullandı.

İnme geçiren hastalarda nörolojik rehabilitasyon

İnme geçiren hastalarda uygulanan nörolojik rehabilitasyon hakkında bilgi veren Uzman Doktor Yenerkol, “İnme beyindeki damarlarda tıkanma veya kanamaların oluşturduğu bir durumdur. Hastalarda gelişen klinik tablo, etkilenen bölgenin yeri ve genişliğine bağlı olarak değişir. Vücudun bir yarısında kol ve bacakta hareket bozukluğu ve güçsüzlük gelişir. Denge bozulabilir. Bazı hastalarda anlama ve konuşma da bozulabilir. Hastalığın şiddetine göre hasta oturamayabilir. İdrar ve gayta kaçırma olabilir. Yutma bozukluğu gelişebilir. İnme meydana geldiğinde bazı beyin hücreleri zarar görür. Zarar gören beyin hücreleri, inmeye bağlı ödem ortadan kalktıktan sonra tekrar çalışmaya başlar. Bu süre ilk 6 ayda en hızlıdır. 2-3 yıla kadar da iyileşme devam eder” diye konuştu.

“Nörolojik rehabilitasyona erken başlanması önemlidir”

Rehabilitasyonun erken başlanması gerektiğine dikkat çeken Uzman Doktor Yenerkol, “Nörolojik Rehabilitasyon, mümkün olduğunca erken başlanmalıdır. Hastanın genel durumu düzelince, yaşamsal fonksiyonları stabil hale geldiğinde rehabilitasyon hemen başlanmalıdır. Amaç, hastanın günlük yaşam aktivitelerini bir an önce yapabilecek hale getirmek ve hastayı bir an önce topluma kazandırmaktır. Erken dönemde yatakta uygun pozisyonlama önemlidir. Yatak yarası gibi oluşabilecek istenmeyen durumların olmaması için çalışılır. Hastanın durumu stabil hale geldiğinde ise bazı özel teknikler kullanılarak hastaya egzersizler yaptırılır. Bazı fizik tedavi araçlarından da yararlanılır” dedi.

“Yenilikçi tedaviler inme geçiren hastalarda yüz güldürüyor”

Son yıllarda tıp teknolojisinde büyük ilerlemeler olduğuna ve bu durumun, rehabilitasyon alanında da kendini gösterdiğini ve birçok yeniliğin ortaya çıkmasını sağladığına değinen Uzman Doktor Yenerkol, “Yenilikçi tedaviler inme geçiren hastalarda başarı oranını oldukça arttırmaktadır. Dengeyi düzenleyen bilgisayar ortamında yapılan sanal gerçeklik egzersizleri, yürüme robotları, gayta-idrar kaçırmayı önleyen manyetik sandalyeler bunlardan bazılarıdır. Bu teknolojik aletler, hastaların daha çabuk günlük yaşam aktivitelerini kazanmasında büyük yarar sağlamaktadır. Yine hidroterapi (havuz içi egzersizler) rehabilitasyon amaçlı kullandığımız diğer bir yöntemdir. Burada suyun kaldırma gücünden yararlanılır. Vücut ağırlığı azalınca hasta daha rahat hareket eder ve egzersizlere aktif olarak katılabilir” ifadelerini kullandı.