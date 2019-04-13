Fizyomer, Antalya'daki fuarda yerini aldı

Fizyomer Terapia, Antalya Expo Center'de düzenlenen Hestourex 2019 Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Fuarı'na katıldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hestourex 2019 Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Fuarı, Antalya Expo Center'de düzenlendi. 165 ülkeden 6 bin alım heyetinin yer aldığı bu geniş iş geliştirme platformunda Fizyomer Terapia da yerini aldı. Cumhurbaşkanlığının himayelerinde düzenlenen Hestourex 2019 Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Fuarı'nda Fizyomer Terapia Tıbbi Direktörü Dr. Türkan Tünerir yabancı alım heyetleriyle görüşmeler sağlayarak Eskişehir'i ve Türkiye'yi temsil etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Hestourex 2019 Fuarı'nda Eskişehir Standına gelerek İl Turizm Müdürü Şennur Azade ve Fizyomer Terapia Tıbbi Direktörü Dr. Türkan Tünerir ile görüştü. Sağlık turizminde gelinen noktaya değinen Tünerir, ”Sağlık turizminde Türkiye dünyanın diğer ülkeleriyle kıyaslandığında giderek daha cazip hale gelmiştir” dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın sağlık turizmi çalışmalarını desteklediğini, yabancı hastaların ülkemizde tedavi olmaları yönünde yapmış olduğu önemli çalışmaları olduğunu söyleyen Tünerir, “Biz de Eskişehirde bulunan özel hastanelerin sağlık turizmine katkıda bulunmasını hem ülkemiz hem de şehrimiz adına çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.