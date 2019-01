Fizyomer çalışmalarını paylaştı

Dr. Türkan Tünerir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelerek merkezin çalışmalarını değerlendirdi.

Tüm basın mensuplarının gününü kutlayan Tünerir, gazetecilerin zorlu şartlarda çalıştıklarını belirtti. Çalışanlara iş hayatlarında kolaylıklar dileyen Tünerir, 19 yıldır fizik tedavi ve rehabilitasyon dalında hizmet veren Fizyomer'in çalışmalarını da katılımcılarla paylaştı. Merkezde neler yapıldığını özetleyen Tünerir, başta fizik tedavi ve rehabilitasyon olmak üzere sağlık alanında büyük ivme kazanan Fizyomer Terapia olarak Eskişehir'de, engelli ve çevre dostu yeni binaları ile birlikte birçok ilke imza attıklarını belirtti. Dr. Tünerir, Fizyomer Terapia olarak yenilikçi tedavi yöntemlerini ve son teknolojiyi kullanma konusunda gündemi sürekli takip ettiklerini ve sağlık alanındaki dünyaca kabul görmüş tedavi uygulamalarını ilk kez merkezde uygulamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

“Hidroterapi daha çok tercih ediliyor”

Hidroterapi (havuz tedavisi) ile fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları eşliğinde fizyoterapistler tarafından su içinde tedavi yapıldığını aktaran Tünerir, şunları söyledi:

“Suyun kaldırma özelliğinden faydalanarak eklem ve kas sertliklerinin giderilmesi daha ağrısız ve kolay oluyor, bu yüzden felçli hastaların tedavilerinde daha çok tercih ediliyor. Yine Eskişehir'de bir ilk olan idrar kaçırma tedavisinde manyetik sandalye tedavi uygulamasını merkezimizde başarıyla uygulamaya başladık, merkezimizdeki çevrim içi randevu modunu geliştirerek şehir içi, şehirlerarası ve yurt dışı hastalarımız ile gerek randevu gerek tetkik dosyalarının transferleri konularında teknolojinin olanaklarından azami faydalanmaktayız. Dünyada uygulanan geçerli uygulamalarıyla inme, MS, parkinson, motor nöron hastalıklarında nörolojik rehabilitasyon, lenf-ödem rehabilitasyonu, vertigo, skolyoz rehabilitasyonu, kalp hastalıklarının rehabilitasyonu, özellikle son 2 yılda astım, KOAH gibi solunum sistemi hastalıklarının rehabilitasyonunda önemli başarılar elde ettik."

“Çocukların hidroterapileri için çocuk havuzu hazırladık”

Merkezin özellikle çocuk rehabilitasyonu konusunda deneyimli ve iddialı olduğuna dikkat çeken Tünerir, “Biz çocuklarımız için 450 metrekare büyüklüğünde ve son tıp teknolojileri ile donanımlı pediatrik rehabilitasyon salonu ve çocukların hidroterapileri için çocuk havuzu hazırladık. Ayrıca çocuklarımız için, son yıllarda tüm dünyada uygulanmaya başlanan uzay terapisini de merkezimizde uygulamaktayız. Bu terapi yöntemi, yarı açık kafes sisteminde özel giysiler içerisinde çeşitli taşıyıcı aparatlar kullanılarak, hareket edemeyen çocuğun adım atması ve yürütülmesine yardımcı oluyor. 2018 yılı itibariyle serebral palsili ve denge bozukluğu olan çocuklarda hipoterapi (at binme smilatörü) cihazını yenilikçi bir tedavi yöntemi olarak uygulamaya başladık. Böylece ata binme imkanı olmayan çocuklarımıza bu imkanı merkezimizde sunmuş bulunmaktayız. Ayrıca serebral palsi, kas hastalıkları ve gelişim geriliği gibi hastalıkların tedavisi için şehir dışından gelen çok sayıda çocuk hasta kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Dr. Türkan Tünerir, “A tipi tıp merkezimiz bina yapısıyla, engelli hastalarımızın da kolaylıkla her imkândan yararlanabileceği, geniş fizik tedavi ve rehabilitasyon salonlarına ve modern tıbbi donanımlara, spor salonuna, geniş otopark ve yeşil alanlara sahip. Nörölojik rehabilitasyon, geriatrik rehabilitasyon ve sporcu sağlığı merkezlerine de geniş mekanlar ayırdık” ifadelerini kullandı. Tünerir, merkezde radyoloji, ultrasonografi, kemik ölçümü, manyetik rezonans görüntüleme (MR), EMG, tomografi (BT), rutin ve ileri biyokimyasal tanı olanaklarını sunarak, verilen tüm hizmetler için ücretsiz hasta nakil servisleri ile hastalarını evlerinden alarak tedavi ettiklerini daha sonrada yine evlerine bıraktıklarının altını çizdi ve şehir dışından gelecek olan hasta ve refakatçileri için misafirhane ve otel hizmetlerinin de bulunduğunu sözlerine ekledi.

“19 yıldır insanların hayatına dokunuyoruz”

Dr. Türkan Tünerir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kurumumuzda fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniklerinin yanı sıra dahiliye, psikoloji, check up, beslenme ve diyet, osteoporoz ve obezite poliklinikleri de bünyemizde yer alıyor. Merkezimizde 4 fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı, 1 dahiliye uzmanı, 1 radyoloji uzmanı, 1 beslenme ve diyet uzmanı olmak üzere 100'e yakın sağlık çalışanı kadromuzla sabah 08.00 - akşam 22.00 saatleri arasında kesintisiz fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunarak, çalışanlara iş sonrası muayene ve tedavi olanakları sağlamaktayız. Biz Fizyomer'in kendisini bir sosyal sorumluluk projesi olarak kabul ediyoruz. 19 yıldır birçok engelli çocuk, genç, yaşlı erişkin bireylerin hayatına dokunduk, onları toplama kazandırdık. Basın çalışanları ile her zaman birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu zor koşullarda görevinizi yaparken, sağlığınızla ilgili sorunlarınızda her zaman yanınızdayız.