Fizyomer ile Emekliler Derneği arasında indirim anlaşması

Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Dernek Başkanı Arif Duru, “Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanlığı olarak Fizyomer ile indirim anlaşması yapmış bulunmaktayız. Bizler ve üyelerimiz kurumdan sağlamış olduğumuz memnuniyetten dolayı bu yıl da sözleşmeyi tekrar yenilemek istedik. Bu konuda bizi kırmayan Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi kurucusu Uzm. Dr. Türkan Tünerir'e teşekkür ederiz. Bu sözleşmeyle beraber üyelerimiz kurumdan fayda sağlayabilecek ve sağlıklarına kavuşabileceklerdir. Tüm üyelerimiz bu kurumdan memnun ayrılmışlardı, bu yıl da memnun ayrılacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Şirket Müdürü Recep Balcılar ise, “Emeklilik döneminde kişilerde birçok sağlık problemi ortaya çıkmaktadır. Bu dönemlerinde bizler de destek verelim istedik. Bu anlaşmamızı gelen istek doğrultusunda biz de yeniledik. Devamının gelmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan imza töreni, kurum gezisinin ardından son buldu.