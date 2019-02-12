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Fizyomer ile Sessiz Melekler'in Sesi Derneği arasında indirim anlaşması

Sessiz Melekler’in Sesi Derneği ile Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi arasında indirim anlaşması yapıldı.

Sessiz Melekler'in Sesi Derneği ile Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi arasında indirim anlaşması yapıldı.


Fizyomer Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezinde gerçekleşen imza töreninde konuşan Dernek Başkanı Berrin Çakır “Fizyomer'in sağlıkta engelleri kaldırması bizim için çok güzel bir harekettir. Çünkü engelli her zaman fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine ihtiyaç duymaktadır. Bizim derneğimiz zihinsel engelliler derneği olarak kuruldu. Zihinsel engellilerde de kas güçsüzlüğü olan üyelerimiz mevcuttur. Bu kişilerde de fizik tedaviye ihtiyaç duyulmaktadır. En başta benim çocuğum epilepsi hastasıdır. Epilepsi hastalarında geçirmiş oldukları nöbetlerden dolayı denge yetersizliği ve kas güçsüzlüğü mevcuttur. Genel anlamda birçok kişinin fizik tedaviye ihtiyacı olmaktadır. Fizyomer'de verilen hizmet ve hijyen çok güzel. Nöroloji biriminin de açılmış olması bizim üyelerimiz için çok büyük öneme sahiptir“ ifadelerini kullandı.


Katkı payı anlaşması sayesinde Bilecik Bozüyük'ten de üyelerinin geldiğini söyleyen Çakır “Bu hastalar kurumun hizmetlerinden fark ücreti ödemeden faydalanmaktadır. Biz de o çocukların hayatlarına dokunabilmek için uğraştık. Türkan Tünerir'e vermiş olduğu destekten ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim“ dedi.


İki kurum arasında yapılan anlaşma ile ilgili konuşan Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Başhekimi Türkan Tünerir ise, “Sessiz Melekler'in Sesi Derneği vasıtasıyla engelli bireylere bir nebze de olsa yardımcı olarak onların hayatlarını kolaylaştırdığımız için mutluyuz kendilerine sağlık konusunda her zaman destek vermeye devam edeceğiz “ dedi.

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