Fizyomer ile Tepebaşı Belediyesi arasında indirim anlaşması

Tüm Tepebaşı Belediyesi çalışanlarına yönelik indirim içeren anlaşmanın imza törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Türkan Tünerir katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Ataç, "Tepebaşı Belediyesi ile şehrimizin çok değerli bir sağlık kuruluşu olan Fizyomer ile birlikte özel sağlık hizmetinde indirim anlaşması imzaladık. Tepebaşı bölgesinde yer alan Fizyomer'in açılışından beri kendilerini yakından takip ediyorum. Tepebaşı Belediyesi çalışanlarının önemli bir sağlık hizmetinden yararlanmaları hepimizi mutlu etti. Dileğimiz belediyemiz personelinin sağlığını en iyi şekilde korumak, kollamaktır. Böyle bir protokol de çalışanlarımıza ve her iki kuruluşa da hayırlı olsun" diye konuştu.

Hastalar artık rehabilitasyon için diğer illerden Eskişehir'e geliyorlar

Tünerir ise, "Fizyomer olarak Sazova mahallesinde Tepebaşı bölgesinde hizmet veriyoruz. Açılışımızdan beri Tepebaşı Belediyesinden pek çok konuda destek alarak şehrimize böyle bir tesisi kazandırma imkanı bulduk. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm Tepebaşı Belediyesi çalışanlarına kolaylık sağlayarak bu hizmetten yararlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fizyomer ile Eskişehir'de sağlık turizminin hareket kazandığına dikkat çeken Tünerir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi olarak tüm cihaz ve teknik donanımı ile Türkiye ve hatta Avrupa standartlarında hizmet vermektedir. Biz hem Eskişehir'e hem de Türkiye'ye hizmet veriyoruz.Eskişehir'den diğer illere olan sağlık göçünü artık tersine çevirdik. “