Fizyomer ve Eskişehir Barosu arasında kurumsal protokol imzalandı

Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir ekibi ile birlikte Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz'ü makamında ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde yeniden baro başkanlığına seçilen Elagöz'ü tebrik eden Fizyomer ekibi, başkan ile sağlık protokolüne de imza attı. Bu imza ile Eskişehir Baro üyeleri, personeli, eş, çocuk, anne, baba gibi birinci derece yakınları Fizyomer'in sunduğu sağlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecekler. Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz iki kurum arasında imzalanan protokolün sağlık getirmesi temennisiyle imzasını attı.

İmzalanan protokol ile Eskişehir Barosu üyeleri ve personeli Fizyomer tarafından sunulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Dâhiliye, Cilt Sağlığı ve Hastalıkları, Diş Sağlığı ve Hastalıkları, Estetik, Lazer Epilasyon, Saç Ekimi, Sağlıklı Yaşam ve Zayıflama Birimi, Radyoloji, Laboratuar üniteleri gibi nitelikli sağlık hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabilecek.