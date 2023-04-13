Fizyomer'de Aqua Gym ile fiziksel ve ruhsal iyileşme

Nurhan Barutçu, Fizyomer'de uyguladıkları su içi egzersiz olarak tanımlanan Aqua Gym hakkında bilgi verdi.

Dr. Nurhan Barutçu, Fizyomer Tıp Merkezi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon gören hastaların, beden ve ruh sağlığını korumak için aqua gym seansları uygulanabildiği gibi sağlıklı yaşam birimine başvurarak sağlıklı bireylerin de doktor muayenesi yapılmadan aqua gym'e girmelerinin mümkün olduğunu söyledi. Kayıtlara göre tarih boyunca hasta ve ağrısı olan insanların iyileştirici, rahatlatıcı ve güçlü etkileri için kaplıcalara, banyolara ve havuzlara gittiğini anımsatan Dr.Barutçu, “Banyo yapmak, havuz ve kaplıcalara girmek, SPA olarak adlandırılan yerlerde dinlenmenin; Mezopotamya, Mısır, Hindistan ve Çin gibi nehir medeniyetlerinde önemli sosyal ve ruhsal yönü olmuştur. Banyo havuzları ritüeli, bireysel ve sosyal yenilenme ve iyileşme için yaygın olarak kullanılmıştır” şeklinde konuştu.

Eklemler zorlanmadan egzersiz

Aqua Gym'in, suda yapılan en popüler sporlardan biri olduğunu aktaran Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Doktoru Nurhan Barutçu, Aqua Gym için yaş sınırlaması olmadığını, hem eğlenceli hem de yararlı bir spor aktivitesi olduğunu söyledi. Hareketlerin suyun uyguladığı basınca karşı direnç göstererek yapıldığı için kasların oldukça aktif bir biçimde çalışmasını sağladığını dile getiren Dr. Barutçu, “Su sayesinde oluşan masaj etkisi ve kaldırma kuvveti, eklemleri zorlamadan egzersiz yapılmasına yardımcı olur. Suyun kaldırma kuvvetinin yardımıyla vücudun taşıdığı yük azalır, normalde yapılamayan ya da yaparken çok fazla ağrıya sebep olan hareketlerin yapılabilmesi mümkün olur. Omurga üzerindeki yükü azaltarak gövdemizi ayakta tutan kasları güçlü tutmaya yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

"Pozitif etki eder"

Vücudun suyun içerisinde olmasının vücuda hem destek sağladığını hem de karadaki egzersizlerde olmayan ‘iyilik hali' hissi verdiğini ifade eden Dr. Barutçu, egzersizin faydalarını şöyle anlattı:

“Aqua Gym egzersizleri aynı zamanda meditasyon işlevi de görür. Eklem rahatsızlıkları sebebiyle diğer spor branşlarını yapmakta zorlanan kişiler, su içerisinde egzersiz yaparak eklemlerin üzerindeki ağırlığı suya aktarabilir. Bu sayede eklemler zorlanmaz, kaslar daha rahat çalışır ve hareketlerden en üst seviyede verim elde edilir. Suyun uyguladığı masaj etkisi ve kaldırma kuvveti egzersizlerin yapılmasını kolaylaştırır. Kasların güçlenmesini sağlayarak boyun, bel, eklem ağrılarının azaltılmasına katkı sunar. Dik durmaya, vücuttaki esnekliğin artırılmasına yardımcı olur ve kardiyovasküler sistemi aktif hale getirerek zindelik sağlar. Aqua Gym egzersizleri fizik tedavi ihtiyacı olan kişilerin iyileşme sürecine olumlu katkı sağlar. Yoğun tempoda yapılırsa, kalori yakmayı sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olur. Aqua Gym faaliyetinin suyun içerisinde olması, ruh haline pozitif etki eder ve negatif elektriği atmaya yardımcı olur. Hem fiziksel hem psikolojik iyilik sağlar.”