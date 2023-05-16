Fizyomer'de özel gereksinimli bireylerin hayır panayırı açıldı

Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri tarafından geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan hayır panayırı,

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Dr. Türkan Tünerir ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Pehlivan tarafından açıldı. Hayır panayırında, özel gereksinimli bireylerin geri dönüşüm malzemelerini kullanarak el emeği ile yaptıkları ürünler sergilenip satışa sunuldu. Çeşitli kıyafet, biblo, süs eşyası ve resim çalışmalarının sergilendiği hayır panayırında el emekleriyle ürettikleri ürünleri satışa sunan bireyler; hem ailelerine maddi katkıda bulunuyor hem de sosyal yönden daha aktif gelişim gösteriyor. Ayrıca topluma karışmada sıkıntı yaşayan bireyler, aldıkları eğitim ve hayır panayırı etkinlikleriyle iyi hissetmelerine yarıyor.

“Bu panayır onların topluma karışmasına ve kendilerini değerli bir birey olarak hissetmelerine neden oluyor”

Açılışı yapılan hayır panayırında kurdeleyi kesen Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Dr. Türkan Tünerir, engelli bireylerin topluma karışmasında önemli bir etkinlik olduğunu belirtti. Tünerir, “Etkinliklerimize devam ediyoruz. Bu etkinlikler 2 yıldır devam ediyor. Öğrencilerimiz çok güzel ürünler üretiyorlar. Öğretmenleri ve velileri de öğrencilerimizle hep birlikteler. Burada ürettikleri ürünleri hem sergileme hem de satma imkânı buluyorlar. Bu, onların topluma karışmasına ve kendilerini değerli bir birey olarak hissetmelerine neden oluyor. Biz satışlarına vesile olduğumuz için mutluyuz. Hem personelimiz, hem hastalarımız hem de dışarıdan gelen misafirlerimiz buradan alışveriş yapabiliyorlar. Çocuklarımızı hem ailelerine maddi katkıda bulundurmuş hem de sosyal yönden onları geliştirmiş oluyoruz” dedi.

Meslek Okulu'nda eğitmenlik yapan Nisgül Ulu ise açılışı yapılan hayır panayırı ile ilgili şöyle konuştu;

“Bizim buradaki asıl maksadımız mezun olan çocuklarımıza iş istihdamı sunmak. O yüzden bununla ilgili çalışmalarımız oluyor. Biz bunları yapıyoruz ama panayırın asıl mimarları çocuklarımızdır. Engelleri çok düşük seviyede, o yüzden ellerinden her şey geliyor. Biz çocuklarımıza her imkanı sunmaya çalışıyoruz.”

Aldığı eğitimle geri dönüşüm malzemelerinden ürünler yapan Burçin isimli engelli öğrenci, okulundayken şişe, Atatürk büstü, tepsi ve tütsülük boyadıklarını söyledi. Okula gittiklerinde müzik eşliğinde çalışma yaptıklarını belirten öğrenci, mutlu olduğunu dile getirdi.