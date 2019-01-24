Fizyomer'den Eskişehir Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası üyelerine indirimli sağlık hizmeti

Eskişehir Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Eskişehir Şubesi'nde gerçekleşen imza töreninde yapılan indirim hakkında bilgi veren Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Türkan Tünerir, gerçekleştirilen anlaşma ile SGK kapsamındaki fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinde, dahiliye, nöroloji ve diyetisyen muayenelerinde indirim uygulanacağını belirtti.

"Sağlığınız konusunda her zaman yanınızdayız"

Bakkal ve bayilere “toplumun direği” denilebileceğini belirten Tünerir, "Bakkal ve Bayiler en az muhtar kadar tanınıyor, biliniyorlar ve herkes onlardan yardım alıyor. Ayrıca çok meşakkatli bir iş, sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar oradaki topluma hizmet veriyorlar. Biz de sağlık hizmeti yönünden sizlere Fizyomer olarak destek olmak istiyoruz. Sağlığınız konusunda her zaman yanınızdayız. Herhangi bir sağlık sorunu olduğu zaman hizmetlerimizden indirimli olarak yararlanabilecekler. Onlar daha sağlıklı olursa topluma daha rahat hizmet edebilir ve daha mutlu olabilirler" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Eskişehir Bakkal ve Bayiler Esnaf Başkanı İsmail Hakkı Ördek ise, Fizyomer ile yaptıkları anlaşma sonucunca oda üyelerine yapılacak olan indirimler için yetkililere teşekkür etti.