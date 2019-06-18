Fizyomer'den Espark Şirketi ile indirim anlaşması

Eskişehir Fizyomer Tıp Merkezi'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Espark Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Özsaltık, “Büyükşehir Belediyesine bağlı Espark Şirketi mensuplarıyla, kentimizin güzide sağlık kuruluşlarından biri olan Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile işçilerimizin sağlığı ile ilgili olarak sözleşme imzalamış bulunuyoruz. Fizyomer, çalışanlarımıza çok güzel bir olanak sağladı. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Başta Fizyomer'in kurucusu olan Türkan Tünerir olmak üzere tüm yöneticilerine teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

Çalışanlar ve birinci derece yakınlar yararlanacak

İki kurum arasında yapılan anlaşma ile ilgili konuşan Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Dr. Türkan Tünerir, “Espark Şirketi ile yapmış olduğumuz bu anlaşma ile şirket çalışanları ve 1. derece yakınları Fizyomer'deki tüm sağlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecekler. İşçilerimize sağlıklı olarak çalışabilmeleri için Fizyomer'deki tüm imkanları sunacağız, hayırlı olsun” dedi.