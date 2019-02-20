Fizyomer'den indirim anlaşması

Her iki kurum arasındaki anlaşmanın önemine değinen Memur Emeklileri Derneği ve Çırak Okulları Mezunları Derneği Başkanı Muhsin Dilbaz, “Memur Emeklileri Derneği ve Çırak Okulları Mezunları Derneği olarak Fizyomer ile anlaşmamızı yaptık.Kurum beklentimizin çok üzerinde çok güzel olarak dizayn edilmiş. Bütün emekli üyelerimizin mutlaka gelip burada tedavi olmalarını arzu ederim. Kendilerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

İki kurum arasında yapılan anlaşma ile ilgili de konuşan Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Türkan Tünerir ise, “Aktif çalışma hayatını bitirip emeklilik döneminde bulunan insanların sağlığı toplumumuz için çok önemlidir. Sağlıklı yaşlanmaları ve yaşlılık sorunlarını en az yaşamalarını sağlamak için biz de emklilerimize bu anlamda bir katkımız olsun istedik. Sizlerin sağlık problemlemlerinizde her zaman yanınızdayız”dedi.