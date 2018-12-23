Fizyomer'den öğrenci ve velilere sağlıklı beslenme semineri

Büyükdereci, büyüme çağındaki çocukların her gün 2-3 porsiyon süt ve süt ürünleri, 6-11 porsiyon tahıl, 5 porsiyon sebze, 2-3 porsiyon et grubu yiyerek beslenmeleri gerektiğini söyledi. Beslenmenin gelişme çağındaki çocuklardaki önemine vurgu yapan Büyükdereci, “İlkokul çağında çocukların bu dönemde büyüme-gelişmeleri ve kemik gelişimi hızlanır. Öğrenme ve kavrama yetenekleri artar, besin öğesi gereksinimleri artar. Gelecekte oluşacak hastalıkların temeli bu dönemde atılır. Bağışıklık sisteminin de gelişimi bu dönemde sağlanır. Bu sebeple sağlıklı ve dengeli beslenme çok önemlidir” dedi.

"Sağlıklı ve dengeli beslenme akademi başarıyı etkiliyor"

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin akademik başarıyı etkilediğine dikkat çeken Büyükdereci, şunları söyledi:

“Çocuklarda balık tüketiminin akademik başarılarına etkisini gösteren çalışmalar daha fazla balık tüketen çocukların daha başarılı olduğunu, haftada birden fazla balık tüketen çocukların, zeka, sözel ve görsel performanslarının daha iyi olduğunu göstermektedir. Demir eksikliğinden kaynaklanan bilişsel bozukluklar arasında, dikkat süresi, zeka, duyu ve algı fonksiyonlarının yer aldığı, bunların duygu ve davranışlarla da ilişkili olduğu ve genellikle doğrudan demir eksikliği anemisi varlığında ortaya çıktığı gösterilmiştir. İyot yetersizliği de çocukluk döneminde beyin hasarının temel nedenlerinden biridir ve çocuğun okuldaki performansını etkileyen bir durumdur. Çinko eksikliği de bilişsel gelişimi, dikkat, aktivite, davranış ve motor gelişimi olumsuz yönde etkileyebilir.”

Gün içinde neler yenmesi gerektiği konusunda da önerilerde bulunan Bengü Büyükdereci, “Güne mutlaka kahvaltı ile başlanmalı. Kahvaltıda süt, yumurta, peynir, bal veya pekmez, domates, salatalık, yeşillik, 1-2 dilim ekmek ve ceviz mutlaka yenmeli. 3 öğün düzenli yemek mutlaka yenmeli. Düzenli 3 öğün yemek yiyen çocukların akademik başarıları daha yüksektir. Meyve ve sebze tüketen çocukların, tüketmeyen çocuklara göre akademik başarılarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca süt tüketimi ile de okul başarısı arasında pozitif bir ilişki vardır. Besin dengesi ve çeşitliliği açısından zengin öğünler hazırlanmalı. Sofraya ailecek oturulmalı, en az 1 öğün birlikte yenmeli. Çocuklara rol model olunmalı ve çocuklar sağlıklı ara öğünlere yönlendirilmeli. Sağlıklı besin seçiminde çocuk da hazırlık aşamasına dahil edilmeli. Çocuk eğer 1 gün sağlıksız bir besin seçiyorsa, ertesi gün çocuğuyla sağlıklı alternatifler hazırlanmalı ve nedenleri anlatılmalı” ifadelerini kullandı.