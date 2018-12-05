Fizyomer'den Tek Gıda-İş üyelerine indirim anlaşması

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Dr.Türkan Tünerir, Tek Gıda-İş Sendikasını ziyaret etti. Tünerir, Tıp merkezinde sağlanan imkanlar, hizmetler ve yeni cihazlar hakkında bilgi verdi. İki kurum arasında yapılan anlaşma ile ilgili de konuşan Tünerir, “Fizyomer'deki tüm sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanmaları için bir indirim anlaşması yaptık. Bizim de onların çalışma şartlarına maddi ve manevi katkımız olsun istedik. Daha sağlıklı olsunlar, daha rahat çalışabilsinler istedik” dedi.

25 BİN KİŞİYİ KAPSAYACAK İNDİRİM ANLAŞMASI

Fizyomer'e teşekkür eden Tek Gıda-İş Sendikası Başkanı Tarık Hastürk ise şunları söyledi:

“Fizyomer ile Tek Gıda-İş Sendikası üyelerimiz ve birinci derece yakınlarına yönelik özel sağlık hizmetlerinde bir indirim anlaşması yaptık. Sendikamız bünyesinde bulunan 6 bin üyemiz ve birinci derece yakınları ile yaklaşık 25 bin kişiyi kapsayan bir anlaşma oldu. Tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkan hanıma ve Fizyomer'e de bize göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.”