Flöre Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de son buldu

Organizasyon, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda 25-26 Aralık tarihlerinde, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla olmak üzere Türkiye'nin 10 ilinden eskrimcilerin katılımıyla gerçekleşti. Yıldızlarda 143, büyüklerde ise 157 olmak üzere 300 flöreci iki gün boyunca koronavirüs tedbirleri kapsamında şampiyonluk için ter döktü. Karşılaşmaların ardından Yıldızlar Flöre'de Kayhan Sırmacı ve Alisa İsbir, Büyükler Flöre'de ise Utku Özyalçın ve Alisa İsbir altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda dereceye giren sporcu ve antrenörleri madalyalarını; TEF Başkan Yard. Ahmet Hakan Hayber, TEF Teknik Kurul Koordinatörü Dr. Yusuf Barsbuğa, TEF Teknik Kurul Üyeleri Mustafa Uslular ve Kamil Özdemir'in elinden aldı. Şampiyonada dereceye giren sporcu antrenörleri ‘Emir Özkurt, Hamed Sayyad, Hasan İşyar, Ali Dağdevirentürk, Faruk Ziya Akgümüş ve Kamil Özdemir' de ödüllendirildi