Ford Trucks'a 'Yerli Malı' belgesi ESO'da teslim edildi

Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirlediği kriterler sonucu sadece yerli üreticilere verilen 'Yerli Malı' belgesini almaya tekrar hak kazandı. Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) gerçekleştirilen törende, ‘Markaların ciro bazındaki yerlilik oranını esas alan' yerli malı belgesi Ford Otosan İnönü Fabrikası Müdürü Aysan Hoşver'e Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş tarafından takdim edildi.

Gerçekleşen törende konuşan Fabrika Müdürü Aysan Hoşver, Türk mühendislerinin emeğiyle geliştirdikleri ve Eskişehir'de ürettikleri araçlarını çeşitli yurtdışı pazarlarına sunduklarını belirterek, “Ford Trucks'ın 60 yıla yakın bir süre önce başlayan kamyon üretim yolculuğu, bugün dünya çapında devam ediyor. Ford Otosan olarak hem yerli üretimi artırma hem de döviz ihtiyacını minimuma indirme hedefiyle ülke ekonomisine ve otomotiv sanayine katkı sunuyoruz. 1,1 milyon metrekarelik İnönü fabrikamızda yıllık 15 bin adet kamyon ve çekici, 15 bin ecotorq motor kapasitesi ile faaliyet gösteriyoruz. Bugüne kadar 222 bin üzerinde çekici ve kamyon ürettik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirlediği kriterler doğrultusunda ‘Yerli Malı' belgesini bir kez daha almaya hak kazandık. Ağır ticari sektöründe bu belgeye sahip olan ilk marka olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yerli üretimi destekliyoruz"

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise 1982'den bugüne Eskişehir'de üretim yapan fabrika ailesine teşekkür ederek, “Gerek sektöre verdiği işler gerekse de tedarikçileriyle birlikte şehrimizde çok önemli bir sanayi ekosisteme hayat veren Ford Otosan bir sanayi okulu gibi çalışmakta, sanayimize de ilham vermektedir. İnönü Fabrikası'ndaki yerli üretimin ekonomimize sağladığı katkıya Eskişehir Sanayi Odası olarak bizzat yakından tanık oluyoruz. Ford Otosan ailesine bu yolculuklarında tüm kalbimizle başarılar diliyoruz” dedi.