İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fotoğrafçılar sektördeki sorunları aşmak için bir araya geldi

Eskişehir’de hizmet veren fotoğrafçılar, sektörde var olan problemleri konuşarak çözüm yolu üretebilmek amacıyla bir araya gelerek toplantı yaptı.

Eskişehir'de hizmet veren fotoğrafçılar, sektörde var olan problemleri konuşarak çözüm yolu üretebilmek amacıyla bir araya gelerek toplantı yaptı.


Artan maliyetlerle birlikte piyasada yaşanan fiyat dengesizliğinden dertli olan fotoğrafçılık sektörünün temsilcileri, bir araya geldi. Eskişehir Saatçiler Odası'na kayıtlı şekilde hizmet veren fotoğrafçılar, oda yönetim kurulu ile birlikte düzenledikleri toplantıda, biyometrik vesikalık ve düğün albümü için ortak fiyat görüşmeleri yaparken, kayıt dışı fotoğrafçılığa karşı alınabilecek tedbirler hakkında da fikir alışverişinde bulundu.


Görüşmenin ardından fotoğrafçılar, birlik ve beraberlik ile sorunların aşılması temennisiyle toplantı masasından ayrıldı. Sektör temsilcileri tarafından ileriki dönemde de sık sık bir araya gelerek, oluşacak birlik ve beraberlikle sorunların aşılacağı belirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.