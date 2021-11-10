İhlas Haber Ajansı

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Fotoğraflar ile Mustafa Kemal Atatürk

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve emekli öğretmen Mehmet Zeybek tarafından 10 Kasım dolayısıyla düzenlenen fotoğraf ve gazete kupürlerinden oluşan sergi beğeniye sunuldu.


Emekli öğretmen Mehmet Zeybek tarafından, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla sergi açıldı. Bir alışveriş merkezinde açılan sergide Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarının yanı sıra dönem gazetelerinin de kupürleri yer alıyor. Sergiyi ziyaret ederek eserleri inceleyen Eskişehirli vatandaşlar da Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin kalbindeki yerinin asla değişmeyeceğini ifade ederek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor.


Vatandaşların beğenisini toplayan sergi, 12 Kasım'a kadar açık olacak.

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