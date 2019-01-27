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Fragmanlar, Katmanlar ve Olasılıklar sergisi 4 Şubat'ta sona erecek

Açıldığı günden beri yüzlerce sanat eserinin sergilendiği Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi, sanat yolculuğuna İrfan Önürmen "Fragmanlar, Katmanlar ve Olasılıklar" Sergisi ile devam ediyor.

Açıldığı günden beri yüzlerce sanat eserinin sergilendiği Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi, sanat yolculuğuna İrfan Önürmen "Fragmanlar, Katmanlar ve Olasılıklar" Sergisi ile devam ediyor.


17 Aralık 2018 tarihinde açılışı yapılan ve 28 Ocak Pazartesi kapanacağı açıklanan İrfan Önürmen "Fragmanlar, Katmanlar ve Olasılıklar" Sergisi, sanatseverlerin yoğun talebi üzerine 4 Şubat'a kadar uzatıldı. Aynı zamanda Çağdaş Sanatlar Galerisi'nin 2019 yılının ilk sergisi olma özelliğini de taşıyan sergi, Önürmen'in son dönemde ortaya koyduğu yapıtlarından özel bir seçkiden oluşuyor. Eskişehir'de ilk kez izleyiciyle buluşan serginin küratörlüğünü Hayri Esmer yapıyor. Gündelik olanın doğasına odaklanan “Fragmanlar, Katmanlar ve Olasılıklar”, kent kültürü, dil ve kavram bileşenleriyle deneysel yorumunu ortaya koyan sergiyi gezmek isteyen sanatseverler, 4 Şubat Pazartesiye kadar her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezebiliyor.

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