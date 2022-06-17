''Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi'' projesi hazırlandı

TMO'nun 2022 yılı hububat alım kampanyası ile ilgili üreticileri bilgilendirme toplantısında konuyla ilgili bilgi veren Gümüş, Han ve Seyitgazi ilçelerini içine alan Frig Vadisinin tarihi değerinden faydalanarak tarım ve turizmi birbirine entegre ederek yöre çiftçimizin refahını arttırmayı hedeflediklerini anlattı. İl Müdürü Ender Muhammet Gümüş, 6 milyon lira değerindeki ''Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi'' adlı projesinin hayata geçmesi için kaynak arayışlarının devam ettiğini aktararak şunları söyledi;

8 bin dekarlık alanda gerçekleştirilmesi düşünülen yağlık kanola üretimi

"Sivrihisar, Günyüzü, İnönü ilçelerimize yönelik olarak yaklaşık 8 bin dekarlık alanda gerçekleştirilmesi düşünülen yağlık kanola üretimine yönelik projemizi hayata geçirme çalışmalarımız devam ediyor. Sakarya Nehrinin çıkış noktası olan Çifteler ve Sivrihisar ilçelerimizde uygulanması planlanan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) genelinde desteklenen 150 bin Euro bütçeli ''İklim Değişikliğine Dirençli Tarımsal Üretim Modelinin Eskişehir İlinde Uygulama ve Yaygınlaştırılması'' adlı projemizin de hayata geçirilme çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız destekleme kalemleri konusunda yıl boyunca çiftçilerimizi kırsal kalkınma yatırımları, hayvancılık desteklemeleri, bitkisel üretim destekleri ana başlıkları altında desteklemeye devam ediyoruz. Son olarak geçen hafta içerisinde, Kurban Bayramı öncesi hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteklemesi konusunda 2 bin 631 çiftçimize 8 Milyon 292 Bin 997 liralık tarımsal destekleme ödemesi yapıldı. Hem ülkemizde hem de tüm dünyada yaşanan iklim değişiklerinden üreticilerimizin zarar görmemesi tek temennimizdir. Yakın zamanda başlayacak olan hasat sezonunun çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Ürünleri bol, kazançları bereketli olsun.”