Fuarın ilgi çeken 3 boyutlu polimer bebekleri

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Usta Öğreticisi Özlem Işık Sarıhan tarafından yapılan 'polimer bebekler' kentteki fuarda büyük ilgi gördü.

Eskişehir'de düzenlenen Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarında geniş bir konseptle ziyaretçilerinin karşısına çıktı. 100'e yakın firma ve kurumun katılımcı olduğu fuarda hobi, sanat, spor gibi uğraş ve etkinliklere ilişkin ürün, donanım ve hizmetler yer aldı. Fuarda Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü de yerini aldı. Kültür Bakanlığı Sanatçısı unvanına sahip Usta Öğreticisi Özlem Işık Sarıhan tarafından yapılan 3 boyutlu polimer bebekler, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen'in destekleriyle koleksiyonunu oluşturduğunu belirten Sarıhan, stantlarında 16 eserinin yer aldığını söyledi. Sarıhan, “Polimer bebek, ülkemizde adını yeni duyuran bir sanat. Polimer, plastik bazlı bir hamur ve heykeltıraş gibi şekillendirilmesi gerekiyor. Buradaki eserlerimin her biri ayrı koleksiyon parçası. Geçen yıldan bu yana üzerinde çalıştığım eserler. Üzerindeki kıyafetleri ve ben tasarlayıp dikiyorum. Önce bununla alakalı bir araştırma yapıyorum. Çünkü karakterlerimin çoğu tarihi olduğu için tüm her şeyinin dönemine uygun olması gerekiyor. Tarihi karakterlerin yanı sıra güncel karakterler de çalışıyorum. Daha yeni eserlerimiz de var ama onların hepsi farklı koleksiyonlar olduğu için şimdilik bunlarla buradayız. Fuarda çok fazla ilgi görüyor. Geçen ay da İstanbul'da bir festivaldeydim. Barış Manço figürü en çok ilgi görenler arasındaydı. Büyük küçük, yerli yabancı herkes tarafından ilgi gösteriliyor. Yeni bir koleksiyon üzerinde çalışmalarım devam ediyor” dedi.