Fuat Çapa: "Eskişehirspor'a bugün nefes aldıran kuvvet gençleri ve taraftarıdır"

Futbolun Süperleri Ödül Töreni'nde Yılın Süper Fair Play ödülünün sahibi olan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Dün gece gerçekleşen ödül töreninde Yılın Süper Fair Play ödülünü alan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Yazdığı mesajda genç oyuncuların ve taraftarın önemine dikkat çeken Fuat Çapa, "Bu ödülün nedeni malum, Karabükspor maçı. Eksik kalan genç rakibimizle aynı sayıda mücadele edelim diye bir oyuncumuzu oyundan çıkardım. Ama bu kararı bana aldıran duyguyu sezon başından beri genç futbolcularla çok yakından çalıştığım için kazandım. Bir teşekkür de onlara. Bu sezondan yine şunu öğrendim; bir kulüp için şu ikisi çok çok çok önemli: Altyapıdaki gençler ve taraftar. Eskişehirspor'a bugün nefes aldıran kuvvet budur, gençleri ve taraftarı. Futbol üzerine düşünenler gelecek için Eskişehirspor'un bu sezonuna bakmalılar" ifadelerini kullandı.