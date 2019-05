Fuat Çapa, sezon ve takımdaki geleceğini değerlendirdi

Çapa, "Veda buluşması değil sezon bitti. Sözleşmemiz 30 Mayıs'da bitiyor. Sonuçta biz gelecekle ilgili şunu yaparız, bunu yaparız diyecek konumda değiliz" dedi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Ramazan ayı münasebetiyle kentteki spor muhabirleri için iftar programı düzenledi. Bir otelde gerçekleşen programa, Teknik Direktör Çapa ve ekibinin yanı sıra kentte faaliyette bulunan yerel-ulusal gazete ve ajans muhabirleri katıldı. İftar sonrası konuşma yapan kırmızı siyahlı ekibin teknik sorumlusu Fuat Çapa, takımdaki geleceği hakkında bilgi verdi.

"Bizim için her maçın değil her günün bir hikayesi vardı"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Hatırlıyorsanız sezon başında da güzel bir sohbetle başlamıştık güzel bir sohbetle de mutlu bir şekilde sezona veda edelim. Hikayesi bol olan bir sezondu. Her maçın bir hikayesi var diye söyleniyor ama bizim için her maçın değil her günün bir hikayesi vardı. O açıdan zor ama mutlu bir sonuca ulaşmış bir Eskişehirspor var. Bundan dolayı da biz gayet mutluyuz. Bu hepimizin başarısı sadece bizim değil bu şehrin başarısı. Sezon başından beri bu ekip hep beraberdi. Ekipte de değişiklikler oldu. Nedenlerini anlatmama gerek yok biliyorsunuz. Eskişehirspor'a daha fazla vermek istedim, daha çok işimize odaklanmak isterdim, daha çok işimizle ilgili sizlerle sezon içerisinde paylaşımlar yapmak isterdim. Ama şartlar maalesef bizi başka noktalara götürdü. Neden hoca onla uğraşmadı, bunla uğraşmadı? Gerçekten ben de çok başka şeylerle uğraşmayı istemedim. Sadece saha içiyle uğraşmak istedim ama orada kimse olmadığı zaman, kimse kapıdan geçmediği zaman birilerinin uğraşması gerekiyordu. Ümit edelim gelecek Eskişehirspor adına güzel olsun çünkü herkesin kalbinde, gönlünde yatan bu. Eskişehirspor ne kadar iyi noktalara gelirse mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

"Sözleşmemiz 30 Mayısta bitiyor"

Gerçekleşen buluşmanın bir veda olmadığını dile getiren Çapa, "Veda buluşması değil sezon bitti. Sözleşmemiz 30 Mayısta bitiyor. Sonuçta biz gelecekle ilgili şunu yaparız, bunu yaparız diyecek konumda değiliz. Hepiniz biliyorsunuz önümüzde bir kongre var ama biz burada olsak da olmasak da düşüncelerimiz ve duygularımızı Eskişehirspor ile paylaşmaya hazırız. Kongre var kongreyi bir görelim. Kimler gelecek, gelen kişiler bizimle çalışmak isteyecek mi? Aynı sezonu ne yaşamak isterim ne de Eskişehirspor'a yaşatmak isterim. Ben bugüne, yarına kadar Eskişehirspor dışında her hangi bir şey düşünmedim, her hangi bir şeyde kafamdan geçirmedim. Teklifler olmadı mı? Oldu sizlerde biliyorsunuz. Biz buraya onur mücadelesi vererekten geldik. Sezon başında bir söz vermiştik. Ne pahasına olursa olsun burada bu sezonu bitireceğiz diyerekten söz vermiştik. Yolda bırakmak bizim ne duruşumuza ne de kişiliğimize yakışırdı" dedi.

Yapılan konuşma sonrası basın mensuplarıyla çekilen hatıra fotoğrafı akabinde program sona erdi.