Fuat Çapa ve Eskişehirsporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

Burada İHA mikrofonuna konuşan Hakan Aslantaş ve Fuat Çapa, genç taraftarlarla buluşmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler.

Eskişehirsporlu futbolcular ve Teknik Direktör Fuat Çapa, Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. EsEs Bando'nun da eşlik ettiği etkinlikte öğrenciler gönüllerini verdikleri takımı tezahüratlarla karşıladı. Öğrenciler futbolcularla fotoğraf çekinip imza almayı da ihmal etmedi. Okulda tam bir tribün havası oluşturan liseli öğrenciler, meşale yakıp bol bol Eskişehirspor bestesi söyledi. Eskişehirspor'un başarılı futbolcusu Hakan Aslantaş, konuyla ilgili İHA mikrofonuna açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu ifade eden Aslantaş, "Gerçekten çok sıcak karşılandık. Arkadaşlar her maça geliyor belli zaten. Burada tek takım tutulur o da Eskişehirspor. Biz böyle okullara gelip aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Çoğu da zaten yaşıt, yaş farkı yok. Arkadaşların maçlara gelip, tek bir şehir olup sadece Eskişehirspor'u tutması bize de ayrı bir güç verdi" dedi.

"Bu aşk olduğu sürece Eskişehirspor hep olacaktır"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise, bu sezon bir onur mücadelesi verdiklerinin altını çizerek şunları söyledi;

"Sadece tribünde değil bizi gördükleri her yerde gönüllerini, kalplerini bize açıyorlar. Ondan dolayı kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Nasıl futbolcularımızı taraftarlarımız her hafta gelip içeride, dışarıda destekliyorsa bizde onların gönüllerini almak zorundayız. İhtiyaç duyulduğu zaman aktivitelere katılmak zorundayız. Çünkü bu birliktelik ancak bu şekilde olur. Neden Eskişehirspor'un var olması gerektiğini, Eskişehirspor'un neden Türk futbolunda değerli olduğunu gösteren örnek bir tablo. Bu taraftar, bu gençlik, bu sevda, bu aşk olduğu sürece Eskişehirspor hep olacaktır. Çünkü yaşanan süreç çok kolay bir süreç değildi ama bu sevginin, bu tutkunun ve verilen onur mücadelesinin karşılığı bu olmalıydı. Bu sezonda bunu gerçekleştirdiğimiz için hem kendi adıma hem de Eskişehirspor adına çok mutluyum. Onların Eskişehirspor'a ne kadar bağlı olduğunu biliyoruz. Biz geldikten sonra bir güneş açtı. Güneştir yağmurdur çok bir şey fark etmiyor. Sevda neredeyse Eskişehirspor taraftarı oradadır.”