Fuat Çapa veda eder gibi konuştu

Lig'in 17. haftasında evinde Boluspor ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Fuat Çapa, takımdaki geleceği hakkında yaptığı açıklamada, "Şu bir gerçek, aynı şekilde devam edilecekse devam etmemin bir anlamı yok" dedi.

Lig'in ilk yarısının son maçında Eskişehirspor, Boluspor ile oynadığı karşılaşmada 1 puana razı oldu. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan maç bol pozisyona sahne olurken, Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, düzenlenen basın toplantısında oynanan oyundan sonra skora üzüldüklerini söyledi. Çapa, “Skora belki maçtan önce sevinirdik. Ama karşılaşmadan sonra üzüldük. İç sahadaki güzel sonuçlara devam etmemiz bizi mutlu etti. İlk yarı sahada ne yaptığını bilen bir Eskişehirspor vardı. Rakibin geçişlerde çok iyi oynadığını bildiğimiz için temkinli oynamamız gerekiyordu. İlk devre oyuncularımız iyi bir şekilde oynadık. Doğru zamanda gol bulduk. Devreye 1-0 girdik. Oyuncularımıza biraz daha önde baskılı oynamasını söyledik. Çünkü rakip risk alacaktı. Doğru tercihlerle pozisyonlara gireceğimizi söylemiştik. Rakibin yaptığı değişiklik bizim dengemizi bozdu. Bu da tecrübeyle alakalı. Umut'un girip orta sahadaki üçlünün dönerek oynaması bizi zora soktu. Oyuncularımıza saha kenarından anlatmaya çalıştık ama istediğiniz kadar anlatın bu tür varyasyonlarda tecrübe ortaya çıkıyor. 20-25 dakika sıkıntı çektik. 1-1'den sonra rahatladık diyebilirim. 2-3 tane çok net pozisyonumuz vardı” ifadelerini kullandı.

“Devam etmemiz gerekiyorsa ederiz, bırakmamız gerekiyorsa bırakırız”

Eskişehirspor'da yaşanan kongre süreci ve sıkıntılar hakkında da açıklamalarda bulunan Fuat Çapa, verdiği sözü tuttuğunu buradan sonrasını bekleyip göreceklerini ifade etti. Çapa, “2018 yılı Eskişehirspor için acılı sancılı bir yıl oldu. Geçtiğimiz sene son haftaya kadar ligde kalma mücadelesi veren bir takım. O süreci maalesef yeni sezonda da üzerimizden atamadık. Üzerine bir de transfer yasağı eklendi. Ben özellikle icra kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Son iki ay bize destek çıkarak bu takımın oksijenini vererek çalışan yönetimde olan arkadaşlarımız vardı. Taraftar liderlerimiz vardı. Onlara da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Özverili davrandılar. Önümüzde bir kongre var biliyorsunuz. Şu bir gerçek, aynı şekilde devam edilecekse devam etmemin bir anlamı yok. Bu çok net. Şu an devam edip etmemek çok önemli değil. Önemi olan kongrede ne olacağı. Çünkü Eskişehir'in geleceğini belirleyecek. Ben kendi adıma verdiğim sözü tuttum. Şartlar ne olursa olsun devre arasına kadar burada kalacağımı söyledim. En iyi niyetle çalışmaya çalıştım. Zaman zaman hatalarımız olmuştur. Sonuçta biz de insanız. İnsanın canı acıdığı zaman tepki verebiliyor. Şu anda devam edip etmeme ile ilgili bir açıklama yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Biz buraya gelirken imzayı kağıtlara değil gönlümüze attık. Süreci bekleyelim. Yine oturur değerlendiririz. Devam etmemiz gerekiyorsa ederiz, bırakmamız gerekiyorsa bırakırız. Biz geleceğimizi kurtarmak zorundayız. O açıdan 27 Aralık'ı bekleyip görmek lazım. Biz sorumluluğumuzu aldık. Topu bize attılar. Biz topu iyi taşıdık. Şimdi topu biz onlara attık. Artık o topla onlar ne yapacak bir görelim” şeklinde konuştu.