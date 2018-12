Fuat Çapa'dan çarpıcı açıklamalar

Çapa, "Şuanda mevcut olan oyuncularımızın maaşını ödemiyoruz. Hayal satma veya insanlara bir şeyler vaat etmenin hiçbir anlamı yok" dedi.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda İcra Kurulu Başkanı Harun Adıgüzel ve Teknik Direktör Fuat Çapa basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıda Teknik Direktör Çapa, takımın son durumunu değerlendirdi. Çapa, "Geçtiğimiz son karşılaşmada biraz üzücü sonuç aldık bu bir gerçek. Maçtan önce belki herkes bir puana mutlu olabilecekti ki herkes maçtan önce bir puan dese havada kapardı. Sahadaki oyun maalesef bizim almış olduğumuz skorla mutlu etmedi, tatmin etmedi. Çünkü sadece biz atmış olduğumuz ve yemiş olduğumuz golleri değerlendirerekten oyuna bakıyoruz ama biz biraz daha geniş bakmak zorundayız. Yani oyun olaraktan her keçen gün üzerine koyan bir oyuncu grubu var. Sahada birbirini anlayan ve tamamlayan bir oyuncu grubu oluşmaya başladı ve pozisyon üreten bir oyuncu grubu oluşmaya başladı. Daha önceki karşılaşmalarda sizde biliyorsunuz ki birlikte savunma yapalım, pozisyon üretmeye çalışalım ile yola çıktık. Bizim için her puan çok önemliydi ama ilerleyen haftalarda da skor anlamında bir şeyler üretelim diyerekten çalışmalar yaptık. Skor dışındaki gelişmeler gayet olumlu ama biz şuanda sadece o gelişmelere bakamayız. Aynı zamanda skora da bakmamız gerekiyor. Çünkü bulunmuş olduğumuz konum 2. devredeki süreci daha kolay geçirebilmek için skor odaklı da oynamamız gerekiyor. Bu hafta sizin de bildiğiniz gibi Mevlüt cezalı. Şuan itibariyle Cemali ve Feyzi soru işareti. Onun dışındaki arkadaşlarımız her hangi bir sıkıntımız yok" dedi.

"Çok büyük bir kaos ortamı oluşur"

23 Aralık tarihine kadar sorunlar çözülemez ise büyük bir kaos ortamı oluşabileceğini ifade eden Çapa, "Aynı duyguları aynı şeyleri ağustosta yaşadıklarımı şimdi yaşamak istemiyorum. Hiç kimse yaşamak istemiyor. O açıdan şuanda bir şey söylemek çok temkinli. Yani imzalı evrakları görmediğim sürece benim için hiçbir şey yüzde 100 değil veya yüzde 70 değil, yüzde 80 değil. O başkanımızın yürütmüş olduğu bir alan. İnşallah 23 Aralık'a kadar bu sorunlar çözülür. Buradan herkes son karşılaşmadan giderken de tekrar geri gelme umuduyla gider. Eğer öyle olmayacak olursa da çok büyük bir kaos ortamı oluşur. Bu da bir gerçek" diye konuştu.

"Şuanda mevcut olan oyuncularımızın maaşını ödemiyoruz"

Mevcut futbolcuların maaşlarını ödenmediğini ve gerçekçi olunması gerektiğini vurgulayan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, şunları söyledi;

"Biz önce elimizdeki şuanda bulmuş olduğumuz ortamı bir değerlendirelim. Yani transferi açsak bizim için ne fayda sağlayacak? Şuanda mevcut olan oyuncularımızın maaşını ödemiyoruz. Elimizdeki transfer listesini açamadığımız oyuncuların maaşını ödemiyoruz, ödeyemiyoruz. Teknik ekibin maaşını ödeyemiyoruz, personelin maaşını ödeyemiyoruz ve listeden bahsediyoruz. Gerçekçi olalım biz. Bu hayal satma veya insanlara bir şeyler vaat etmenin hiçbir anlamı yok. Önce ne yapmamız gerekiyor? Elimizdeki olanlara sahip çıkalım, elimizde olanları tutmaya çalışalım. Buradaki ortamı normale döndürelim. Personelidir, futbolcusunu maaşıdır işte güvenlikçisidir bu icraya gelenleri kapıdan sokmayalım artık. Ondan sonra listemize bakalım. Liste çok listeden çok ne var? Ama biz önce bir şu yaşamış olduğumuz süreci bir daha yaşamayalım, yaşamamamız için çalışmalar yapalım. Biraz hedefleri kenara koyalım. Biz önce var olmak için onun mücadelesini verelim."