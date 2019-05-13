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Fuat Çapa'dan Kazım Kurt'a teşekkür

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, ziyaret ettiği Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a, takıma desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, ziyaret ettiği Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a, takıma desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt ve Çapa bir süre sohbet etti. 31 Mart'ta gerçekleşen Yerel Seçimlerde gösterdiği büyük başarıdan dolayı Başkan Kurt'u tebrik eden Çapa, Başkan Kurt'a yeni dönemde başarılar diledi. Başkan Kurt her zaman Eskişehirspor'un en büyük destekçilerinden olduğunu belirten Çapa, Başkan Kurt'a Eskişehirspor'a verdiği destek için teşekkür etti.


Fuat Çapa'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Eskişehirspor ve amatör takımlara destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Kurt, Çapa ve Eskişehirspor'a başarılar diledi.

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