Fuat Çapa'nın Eskişehirspor karnesi

Lig'de geçen sezon Fuat Çapa yönetimindeki Eskişehirspor, 34 resmi karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. Söz konusu 34 karşılaşmada 44 gol atan Eskişehirspor, kalesinde ise 66 gol gördü.

Eskişehirspor ile sancılı bir sezonu geride bırakan ve kulüp adına büyük fedakarlıklar yapan Fuat Çapa, transfer tahtası sorunundan dolayı ligin ilk yarısında genç oyunculardan kurulu kadro ile mücadele etti. Ligin ikinci devresinde transfer yasağının kalkmasıyla Emre Güral, Sissokko ve Jesse gibi oyuncularla eli güçlenen Çapa, küme düşer denilen takımı ligde tutmayı başardı.

En çok gol yiyen ikinci takım

Diğer yandan gol yeme sorununa çözüm bulamayan Çapa yönetimindeki Eskişehirspor, küme düşen Karabükspor'dan sonra kalesinde en fazla gol gören ikinci takım oldu. Siyah-kırmızılılar, 44 gol atarken, ağlarında tam 66 gol gördü. Ligi eksi 22 averajla bitiren EsEs'in gelecek sezon savunma bölgesinde yaşanan bu sıkıntıyı nasıl çözeceği ise merak konusu.

İçeride iyi deplasmanda kötü

Verilere göre Çapa yönetiminde yüzde 26.5 galibiyet oranına sahip olan Eskişehirspor, aldığı 9 galibiyetin 7'sini evinde, 2'sini ise deplasmanda elde etti. Dış sahadaki galibiyet sayısı, içeride aldığı galibiyetlere nazaran düşük olan Eskişehir temsilcisinin, Fuat Çapa yönetiminde gelecek sezon deplasman fobisini çözmesi de ümit ediliyor.