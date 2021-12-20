İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fuhuş operasyonunda 2 tutuklama kararı

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ettikleri şüphesiyle yakalanan ve adliye sevk edilen 4 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ettikleri şüphesiyle yakalanan ve adliye sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin Eskişehir, Mersin ile Kırklareli'nde belirlenen 6 ayrı adrese düzenlediği operasyonda yakaladığı 4 kişi, sabah saatlerinde "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçları kapsamında adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden M. İ. ile C.E. savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, N.B. ve A.D. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.