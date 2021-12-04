İhlas Haber Ajansı

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Fuhuş operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

Eskişehir’de düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş operasyonu düzenledi. "Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon sonucu 51 yaşındaki Ali S. yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan Ali S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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